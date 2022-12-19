От Угледара до Лимана. Оккупанты обстреливали Донецкую область ночью, есть жертвы и раненые

19 декабря, 13:45
Поделиться:
Последствия обстрела Краматорска, Донецкая область, 17 декабря (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия обстрела Краматорска, Донецкая область, 17 декабря (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В понедельник ночью, 19 декабря, в результате российских обстрелов Донецкой области погибли трое человек, еще трое — получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что ночью враг обстреливал территорию от Лимана до Угледара.

На Горловском направлении в результате российских обстрелов погибли два человека, в Бахмуте трое человек получили ранения.

Видео дня

Читайте также:
Британская разведка рассказала о жестокой тактике ЧВК Вагнера под Бахмутом

Он отметил, что на Волновахском направлении были периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города, обошлось без жертв.

На Донецком направлении в течение ночи происходили обстрелы Марьинки и окрестностей Кураховки, а с утра под артобстрел попала Авдеевка. Информация о пострадавших пока не поступала.

https://www.youtube.com/embed/w_Snzp9UEfw

По словам Кириленко, на Лисичанском направлении один человек погиб в Торском.

«Оставаться в Донецкой области — опасно! Эвакуируйтесь вовремя!», — подчеркнул руководитель ОВА.

Донецкая область находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. В регионе проблемы с электро-, тепло-, водоснабжением.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X