От Угледара до Лимана. Оккупанты обстреливали Донецкую область ночью, есть жертвы и раненые 19 декабря, 13:45 Последствия обстрела Краматорска, Донецкая область, 17 декабря (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В понедельник ночью, 19 декабря, в результате российских обстрелов Донецкой области погибли трое человек, еще трое — получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что ночью враг обстреливал территорию от Лимана до Угледара.

На Горловском направлении в результате российских обстрелов погибли два человека, в Бахмуте трое человек получили ранения.

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Он отметил, что на Волновахском направлении были периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города, обошлось без жертв.

На Донецком направлении в течение ночи происходили обстрелы Марьинки и окрестностей Кураховки, а с утра под артобстрел попала Авдеевка. Информация о пострадавших пока не поступала.

По словам Кириленко, на Лисичанском направлении один человек погиб в Торском.

«Оставаться в Донецкой области — опасно! Эвакуируйтесь вовремя!», — подчеркнул руководитель ОВА.

Донецкая область находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. В регионе проблемы с электро-, тепло-, водоснабжением.