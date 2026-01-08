На нескольких АЗС в Днепре образовались очереди на АЗС в Днепре (Фото: Суспільне Дніпро)

На нескольких АЗС в Днепре образовались очереди на фоне отключений света в результате российской атаки. По словам сотрудников, топлива хватает, значительного ажиотажа они не наблюдают, однако работают в усиленном режиме. Об этом в четверг, 8 января, сообщает Суспільне .

Днепряне также могут прийти на заправки, чтобы зарядить свои гаджеты, добавили сотрудники.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Кроме этого, очереди образовались и на пунктах разлива воды, сообщает Суспільне. В то же время питьевая вода на полках в одном из супермаркетов Днепра есть. Как рассказал работник магазина Александр, некоторые марки на складе еще есть в запасах, других — продают остатки. По его словам, в четверг должны привезти новую партию товара.

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Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

В Днепропетровской области после массированного удара РФ без тепла и воды остались более миллиона человек, сейчас продолжаются ремонтные работы. В Днепропетровской и Запорожской областях продолжается восстановление сетей после российской атаки.

8 января глава Днепропетровской области Владислав Гайваненко заявил, что в результате российской массированной атаки дронами на энергетические объекты повреждена инфраструктура в трех районах — Криворожском, Днепровском и Павлоградском.

Всего ночью Россия запустила по Украине 97 дронов, зафиксировано попадание 27 беспилотников на 13 локациях.