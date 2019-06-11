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Последствия масштабного пожара в одесской больнице сняли с высоты птичьего полета

Сегодня, 13:32
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Последствия масштабного пожара в одесской больнице сняли с высоты птичьего полета - фото

Думская

Огонь разрушил большую часть здания

Пожарные продолжают тушить тлеющие участки после пожара в одесской психиатрической больнице.

По данным Думской, уцелела только треть здания.

На месте работают сотрудники криминалистической лаборатории, на территорию корпуса никого не пропускают.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

Жертвами пожара стали шесть человек, в том числе одна медсестра.

Изначально в полиции заявляли, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Позже правоохранители уточнили, что предварительная причина возгорания — занесение огня извне.

Начаты два уголовных производства.

Теги:   Больница Пожар Одесса

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