Последствия масштабного пожара в одесской больнице сняли с высоты птичьего полета Сегодня, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Думская Огонь разрушил большую часть здания Думская

Пожарные продолжают тушить тлеющие участки после пожара в одесской психиатрической больнице.

По данным Думской, уцелела только треть здания.

На месте работают сотрудники криминалистической лаборатории, на территорию корпуса никого не пропускают.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

Жертвами пожара стали шесть человек, в том числе одна медсестра.

Изначально в полиции заявляли, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Позже правоохранители уточнили, что предварительная причина возгорания — занесение огня извне.

Начаты два уголовных производства.