Последствия масштабного пожара в одесской больнице сняли с высоты птичьего полета
Пожарные продолжают тушить тлеющие участки после пожара в одесской психиатрической больнице.
По данным Думской, уцелела только треть здания.
На месте работают сотрудники криминалистической лаборатории, на территорию корпуса никого не пропускают.
Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.
Жертвами пожара стали шесть человек, в том числе одна медсестра.
Изначально в полиции заявляли, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.
Позже правоохранители уточнили, что предварительная причина возгорания — занесение огня извне.
Начаты два уголовных производства.