Последний день июня в Киеве стал самым дождливым за последние 128 лет

30 июня в Киеве выпало 68,3 мм осадков, что стало наибольшим значением за последние 128 лет наблюдений.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, предыдущий рекорд в этот день был зафиксирован в 1896 году, тогда выпало 26,8 мм осадков.

Всего в нынешнем июне выпало 111 мм осадков, что составило 152% климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха июня в столице составила +20,6°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

Теплее всего было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7°С, а холоднее всего было 7 июня, тогда минимальная температура под утро опустилась до +8,5°С.