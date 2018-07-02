02 июля 2018, понедельник

Последний день июня в Киеве стал самым дождливым за последние 128 лет

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Жаркий июнь разбавили дожди

Жаркий июнь разбавили дожди

30 июня в Киеве выпало 68,3 мм осадков, что стало наибольшим значением за последние 128 лет наблюдений.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, предыдущий рекорд в этот день был зафиксирован в 1896 году, тогда выпало 26,8 мм осадков.

Всего в нынешнем июне выпало 111 мм осадков, что составило 152% климатической нормы. 

Среднемесячная температура воздуха июня в столице составила +20,6°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

Теплее всего было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7°С, а холоднее всего было 7 июня, тогда минимальная температура под утро опустилась до +8,5°С.

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