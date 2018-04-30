Последние туристы, "застрявшие" на несколько суток в Египте, вылетели в Украину

Последние украинские туристы, которые были вынуждены несколько суток находиться в аэропорту Шарм-эль-Шейха, вылетели в Украину.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем Twitter.

"В 18.30 последние туристы, из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину", - написал он.

Цеголко добавил, что эту информацию передали президенту министр иностранных дел и министр инфраструктуры.

Смотрите также

Напомним, что 27 апреля более 200 украинских туристов не смогли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Украину. Некоторым из них удалось это сделать всего через несколько дней - 30 апреля .