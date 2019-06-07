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Конфликт вокруг кинотеатра Киев: муниципальная охрана душила активиста, а полиция бездействовала — видео

Сегодня, 14:51
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Конфликт вокруг кинотеатра Киев: муниципальная охрана душила активиста, а полиция бездействовала — видео - фото

Скриншот с видео Ludmyla Chyrkova/Facebook

Директор Культурного центра Кинотеатр Киев заявляет о рейдерском захвате

В Сети опубликовали видео из столичного кинотеатра Киев, на котором запечатлено, как муниципальная охрана душит и утаскивает с собой кинематографиста Николая Базаркина.

Соответствующие кадры опубликовала у себя в Facebook журналистка Людмила Чиркова.

На них видно, как Базаркин пролазит через заблокированную решетку, после чего один из охранников применяет против него удушающий прием и тащит его по коридору, несмотря на крики от боли.

При этом присутствовавшие на месте сотрудники полиции нападение на активиста проигнорировали.

Ранее сообщалось, что директор Культурного центра Кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о его силовом захвате «титушками», которые потребовали освободить помещение для нового арендатора.

В свою очередь, координатор национальных и международных проектов КП Киевкинофильм Елена Бабий это отрицает, заявляя, что представители предприятия сейчас проводят в помещении кинотеатра инвентаризацию, после окончания которой все вернутся на свои рабочие места.

Теги:   Видео Рейдерский захват Титушки Кинотеатр Киев

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