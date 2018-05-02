После зимовки в Антарктиде вернулась 22-я экспедиция украинских полярников

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Встреча 22-й Украинской антарктической экспедиции в Киеве
Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Встреча 22-й Украинской антарктической экспедиции в Киеве

В Украину вернулись участники 22-й Украинской антарктической экспедиции после зимовки на станции Академик Вернадский в Антарктиде.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, 22-я экспедиция не только успешно обеспечила продолжение проведения всех исследований, но и начала принципиально новые, инновационные исследования.

В частности, украинские полярники начали изучение структуры и строения антарктических ледников с помощью георадаров - микропроцессорных геофизических приборов для получения разрезов почвы без бурения или раскопок. Прибор "просвечивает" грунт на глубину до 20-30 метров.

Кроме того, полярники презентовали результаты своих исследований животного и растительного мира Антарктики. В частности, биолог Виталий Смаголь проследил связь между перемещением пингвинов и глобальным потеплением. По его словам, из-за того, что максимальная температура на ледовом континенте повысилась на 4,5 градуса, "холодолюбивый" пингвин Адели начал откочевать на более холодные широты, и его место занял более "теплолюбивый" Ослиный пингвин.

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"Вокруг нашей станции Академик Вернадский пингвины создали огромную колонию. Под окнами нашей станции сейчас живет около 800 различных пар пингвинов. Ежегодно эта колония растет", - пояснил Смаголь.

Вместе с 22-й экспедицией вернулся сезонный отряд 23-й экспедиции, который впервые применил для исследования экосистем Антарктики методы метагеномики и выделения ДНК из окружающей среды.

Напомним, что 22 марта из аэропорта Жуляны отправилась в Антарктиду 23-я Украинская научная экспедиция под руководством метеоролога Виктора Сытова.

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