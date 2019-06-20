После жестокого избиения умер черкасский журналист Вадим Комаров Сегодня, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Вадим Комаров / Facebook После избиения Вадим Комаров находился в коме Вадим Комаров / Facebook

Ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили 4 мая, после чего он находился в состоянии комы.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.



«Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы», — отметил Томиленко.

Он заявил, что СЖУ продолжает «требовать реальной, а не декларативной защиты прав украинских журналистов».

Напомним, 4 мая утром в Черкассах произошло нападение на местного журналиста Вадима Комарова. Полиция сообщала, что на мужчину напал неизвестный. Комарова с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали.

Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.