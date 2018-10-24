После запуска Крымского титана на севере Крыма ощущаются специфические запахи - эколог

Восстановление работы завода Крымский титан в Армянске на севере оккупированного РФ Крыму угрожает здоровью местного населения и окружающей среды, сообщила крымский эколог Маргарита Литвиненко.

"В воздухе явно чувствуется запах химического вещества - это влияет на состояние людей. Завод Крымский титан, скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде", - сказала Литвиненко в комментарии Крим.Реалии.

По словам местного эколога, за такой короткий промежуток времени невозможно модернизировать предприятие с учетом необходимых экологических норм. Скорее всего, как отметила специалист, на заводе прочистили фильтры и частично нейтрализовали содержимое кислотного накопителя.

Литвиненко добавила, что эти экстренные меры, возможно, уменьшат угрозу, однако не устранят ее полностью.

"Достоверной информации о замерах воздуха и о состоянии жителей нет. Без воды из Днепра опасность от работы Крымского титана увеличена. Проекты по опреснению воды или заполнения кислотонакопителя другим веществом не компенсируют опасность от деятельности завода", - отметила она.

Кроме того, местные жители не прекратили жаловаться на химические выбросы в воздухе после запуска завода.

Армянск

катастрофа тудей

Но зато здесь Титан уже заработал! pic.twitter.com/AQ5BERt8Zt - RoksolanaToday & Крым (@KrimRt) 23 октября 2018 г.

Армянск

город-катастрофа

фото сделано 23 августа

Красоту выложили в честь запуска завода Титан

За два месяца в городе ничего не изменилось с хим.атакой

Дышать нечем, дети больны pic.twitter.com/IEXN09jy0I 24 октября 2018 г.

Напомним, что в Армянске возобновил работу завод Крымский титан после прекращения в сентябре в связи с выбросами опасных химических веществ.

4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.

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В ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.