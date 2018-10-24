После запуска Крымского титана на севере Крыма ощущаются специфические запахи - эколог

Восстановление работы завода Крымский титан в Армянске на севере оккупированного РФ Крыму угрожает здоровью местного населения и окружающей среды, сообщила крымский эколог Маргарита Литвиненко.
"В воздухе явно чувствуется запах химического вещества - это влияет на состояние людей. Завод Крымский титан, скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде", - сказала Литвиненко в комментарии Крим.Реалии.
По словам местного эколога, за такой короткий промежуток времени невозможно модернизировать предприятие с учетом необходимых экологических норм. Скорее всего, как отметила специалист, на заводе прочистили фильтры и частично нейтрализовали содержимое кислотного накопителя.
Литвиненко добавила, что эти экстренные меры, возможно, уменьшат угрозу, однако не устранят ее полностью.
"Достоверной информации о замерах воздуха и о состоянии жителей нет. Без воды из Днепра опасность от работы Крымского титана увеличена. Проекты по опреснению воды или заполнения кислотонакопителя другим веществом не компенсируют опасность от деятельности завода", - отметила она.
Кроме того, местные жители не прекратили жаловаться на химические выбросы в воздухе после запуска завода.
Армянск- RoksolanaToday & Крым (@KrimRt) 23 октября 2018 г.
катастрофа тудей
Но зато здесь Титан уже заработал! pic.twitter.com/AQ5BERt8Zt
Армянск- RoksolanaToday & Крым (@KrimRt) 24 октября 2018 г.
город-катастрофа
фото сделано 23 августа
Красоту выложили в честь запуска завода Титан
За два месяца в городе ничего не изменилось с хим.атакой
Дышать нечем, дети больны pic.twitter.com/IEXN09jy0I
Напомним, что в Армянске возобновил работу завод Крымский титан после прекращения в сентябре в связи с выбросами опасных химических веществ.
4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.
Смотрите также
В ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.
10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух.
Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.
Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования