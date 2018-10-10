10 октября 2018, среда

После взрывов вблизи Ични Генштаб усилил охрану складов и арсеналов по всей Украине

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По всей Украине усилили охрану военных складов и арсеналов

По всей Украине усилили охрану военных складов и арсеналов

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поручил усилить охрану и оборону складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины после взрывов на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба Генштаба, на месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируется.

Также к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной, техники запланировано прибытие еще трех пожарных танков.

По состоянию на утро 10 октября на территории шестого арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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