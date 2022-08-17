Рекордная пробка. После новых взрывов в Крыму на выезд в сторону РФ скопилось 38 тысяч авто

17 августа, 01:06
Очередь из автомобилей на выезде из Крыма после ударов по Новофедоровке (Фото:НВ)

Очередь из автомобилей на выезде из Крыма после ударов по Новофедоровке (Фото:НВ)

Координатор и соучредитель правозащитной организации КрымЅОЅ Денис Савченко сообщил, что после новых взрывов в Крыму образовалась очередь из автомобилей на выезд в РФ.

Он отметил, что перед мостом в РФ российские оккупанты установили КПП и проверяют всех, кто покидает оккупированный полуостров.

«Очередь или пробка на пути к Керченскому мосту побила свой рекорд. Это примерно 38 тысяч автомобилей. В прошлый раз после Новофедоровки было где-то примерно 37 тысяч автомобилей, которые выезжали с территории Крымского полуострова в сторону РФ. Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. На КПП проверяют всех тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, машины и личные вещи», — заявил Савченко.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=eO-f_1v3aRk
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Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

https://www.youtube.com/watch?v=Pm2G4K_BxcE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Война в Украине Война России против Украины

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