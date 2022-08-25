Первые признаки. Что свидетельствует о подготовке к массовому выезду из оккупированного Крыма — глава Меджлиса 25 августа, 15:35 Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (Фото:Александр Медведев / НВ)

Для поселившихся в Крыму за время оккупации недавние взрывы на военных объектах на полуострове стали мощным ударом по стереотипу неприкосновенности Крыма, считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Для тех, кто поселились в Крыму [за время оккупации], это было сильным месседжем о том, что [напрасны] все их надежды на то, что говорили их лидеры, Путин: мол, Крым является исконной русской землей и никто не посмеет на нее посягнуть, а если попытается, то они устроят судный день. И вдруг оказалось, что все это не так, люди начали спрашивать: как им дальше быть?» — объяснил Чубаров в интервью НВ.

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По его словам, таким людям — в отличие от тех, кто ждет прихода ВСУ — он советует поспешить уезжать и не ждать, пока придут украинские военные.

Глава Меджлиса отметил, что по некоторым признакам, этот процесс уже начинается — в частности, он отметил рост предложений на рынке недвижимости в Крыму. Такой тренд уже был, когда из-под Киева начали отступать российские войска в результате жесткого отпора ВСУ.

«Когда эти войска начали отступать, это было каким-то сигналом, повлиявшим И когда эти войска начали отступать, это было каким-то сигналом, повлиявшим на настроения в Крыму. Если честно, тогда для нас это было неожиданным. То есть российские колонисты в оккупированном Крыму отреагировали на то, что российские войска могут быть избиты как собака. И кем? Украинской армией, которой, как они представляли, якобы не существует. Тогда исследователи заметили на рынке недвижимости рост предложений [продажи жилья] по сравнению с другими периодами» — напомнил Чубаров.

Он отметил, что пытается мониторить ситуацию, однако пока не владеет абсолютными цифрами. «Но в отдельных регионах, в частности, в Ялте, предложения снова намного превысили спрос на недвижимость. Это говорит о том, что на рынке увеличилось количество предложений», — убежден Чубаров.

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