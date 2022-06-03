После взрыва в Мелитополе коллаборант Балицкий попросил перевести его в Крым — СМИ 3 июня, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Евгений Балицкий (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе Запорожской области местные коллаборанты начали паниковать после взрыва, который произошел 30 мая, сообщает РИА Мелитополь.



Война России против Украины — главные события 3 июня

Издание напоминает, что сначала гауляйтер Галина Данильченко попросила уволить ее с занимаемой должности «начальника военно-гражданской администрации».

Видео дня

После нее псевдогубернатор Евгений Балицкий попросил перевести его с заместителями на территорию оккупированного Крыма, объяснив свою просьбу тем, что «управлять» областью он легко сможет из Крыма.

Однако «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов отказал в этой просьбе Балицкому.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом Балицкого.

СМИ сообщали, что ранения получила племянница Балицого Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов.

Однако эта информация не подтвердилась.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что пострадали два коллаборанта, захвативших власть в Терпинневской громаде. Их имен он не назвал.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.