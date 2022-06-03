После взрыва в Мелитополе коллаборант Балицкий попросил перевести его в Крым — СМИ

3 июня, 14:33
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Евгений Балицкий (Фото:РИА Мелитополь)

Евгений Балицкий (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе Запорожской области местные коллаборанты начали паниковать после взрыва, который произошел 30 мая, сообщает РИА Мелитополь.

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Издание напоминает, что сначала гауляйтер Галина Данильченко попросила уволить ее с занимаемой должности «начальника военно-гражданской администрации».

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После нее псевдогубернатор Евгений Балицкий попросил перевести его с заместителями на территорию оккупированного Крыма, объяснив свою просьбу тем, что «управлять» областью он легко сможет из Крыма.

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Однако «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов отказал в этой просьбе Балицкому.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом Балицкого.

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СМИ сообщали, что ранения получила племянница Балицого Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов.

Однако эта информация не подтвердилась.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что пострадали два коллаборанта, захвативших власть в Терпинневской громаде. Их имен он не назвал.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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