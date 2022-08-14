После взорванного моста. В Мелитополе оккупанты проводят фильтрацию и ищут партизан

14 августа, 23:02
Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе и близлежащих населенных пунктах российские захватчики проводят массовые фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага», – написал он.

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Федоров отметил, что из-за атаки по железнодорожному мосту на юго-западном направлении от Мелитополя оккупанты не могут перебрасывать свои эшелоны со стороны Крыма.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что вчера, 13 августа, возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Партизаны Мелитополь Война России против Украины

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