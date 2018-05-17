"После выплаты кредита". В Борисполе девушка разделась догола в отделении банка - видео

В Сети появились видео из Борисполя, где неизвестная девушка разделась догола в отделении одного из банков.

Соответствующие ролики были опубликованы случайными очевидцами инцидента.

На обнародованных кадрах видно, как девушка в купальнике требует у сотрудников финучреждения обслужить ее без очереди и вернуть золотую карточку, которую она выкинула "для проверки".

После этого сотрудники банка включили сигнализацию, а клиентка начала танцевать.

В итоге героиня видео все-таки покинула отделение, однако уже совершенно обнаженной.

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"Вот так после кредитов в Приват Банке. Вот так и бери деньги в банке", - прокомментировал происходящее один из очевидцев.

При этом реальные причины такого поведения девушки не известны.

Ранее сообщалось, что очевидец снял на видео голую женщину, гулявшую по центру Киева.