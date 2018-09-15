После выборов Украине необходимо реанимировать Будапештский меморандум - Тимошенко

После президентских выборов Украине необходимо вернуться к выполнению Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанному в 1994 году в Будапеште лидерами Украины, США, РФ и Великобритании, заявила лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) политик заявила, что Украине необходимо вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума, используя достижения на базе Минских соглашений.

"Сегодня у нас есть Минские соглашения. И мы определенным образом отдаем им должное, потому что мы все считаем, что конфликт мог быть более жестким и всеохватывающим, и что Минские соглашения определенным образом притормозили агрессию", – считает Тимошенко.

Однако она добавила, что в 2017 году наблюдалось значительно больше нарушений режима прекращения огня, чем в 2016 году. А также, что за четыре года было утрачено время в вопросе прекращения агрессии, что привело к частичной институционализации псевдогосударств в ОРДЛО.

Тимошенко выразила уверенность, что Украина вернется к тем стратегиям, которые были созданы и подписаны, в том числе к Будапештскому меморандуму.

Смотрите также