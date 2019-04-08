После второго тура. Замглавы Минздрава рассказал, повлияют ли результаты выборов на ход медреформы Сегодня, 18:29 217 Цей матеріал також доступний українською Pavlo Kovtonyuk via Facebook Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк Pavlo Kovtonyuk via Facebook

Результаты президентских выборов не повлияют на большинство аспектов медицинской реформы в Украине, заявил в эфире Радио НВ заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Я думаю, многих вещей [это] не изменит - это те вещи, которые уже стали практикой, которые уже дошли до пациента, которые дошли до врача, до медицинского учреждения. Там уже очень трудно с этим спорить, потому что оно уже показало себя", - сказал он.

В то же время Ковтонюк отметил, что под риском отката прогресса может находиться запланированная на 2020 год реформа госпиталей.

Первый этап медицинской реформы стартовал 2 апреля 2018 года. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Поликлиники начали получать финансирование по принципу "деньги ходят за пациентом".

В 2019 году Минздрав запустит гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на замену псевдобесплатной медицине.

Кроме того, планируют запустить финансирование программы Бесплатная диагностика. Также Минздрав начнет переводить в электронный формат медицинские карты, рецепты, направления и больничные.

Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что средняя зарплата семейных врачей в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен.