«Мы были слишком демократичны». После войны государство будет больше обращать внимание на проявление агрессивности к Украине — Данилов 13 ноября, 23:10 Алексей Данилов (Фото:Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после войны государство будет более внимательно относиться к проявлениям агрессивности к Украине.



Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я более чем уверен, что после этой войны, которая будет для нас обязательно победной, государство будет более тщательно обращать внимание на все эти вещи. Последние 30 лет, к сожалению, мы были слишком демократичны в отношении тех людей, которые проявляли агрессивность к Украине», — сказал он.



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По его словам, каждый случай того или иного сотрудничества с оккупантами будет рассматриваться отдельно.



«Если человек сознательно занимался коллаборационной деятельностью, если он был убежден, что Россия для него является его родиной, имеет к нему определенное отношение, то, конечно, они должны собирать чемоданы и уезжать. Если была какая-то другая ситуация, если человек не совершил никаких преступлений, то мы абсолютно толерантно к этому должны относиться», — добавил Данилов.

