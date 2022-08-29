В Херсонской области оккупанты не хотят идти в атаку после ударов ВСУ — ОК Юг

29 августа, 11:34
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После ударов ВСУ оккупанты отказываются идти в атаку (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

После ударов ВСУ оккупанты отказываются идти в атаку (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, обстановка на южном направлении остается достаточно напряженной, но контролируется украинскими силами.

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«Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку», — сказала Гуменюк.

https://www.youtube.com/embed/NmuPZtLGoXI

По данным оперативного командования Юг, за минувшие сутки на южном направлении уничтожили 41 оккупанта и их технику.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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