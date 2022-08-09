«Началась паника». Россияне стали вывозить семьи из Херсона после ударов ВСУ по Антоновскому мосту — ОВА 9 августа, 16:49 Вид на Антоновский мост, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне во временно оккупированном Херсоне стали вывозить семьи из города после ударов ВСУ по Антоновскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

«Вследствие недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника», — сообщается в Telegram.

По данным администрации, в понедельник, 8 августа, Антоновский мост был окружен оккупантами по обе стороны, а местных жителей не пропускали.

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«Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных России, живших в Херсоне», — говорится в сообщении.

27 июля ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. После этого коллаборанты признали, что движение по мосту невозможно. Они также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен примерно 6 километров от автомобильного.

В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные вновь нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

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