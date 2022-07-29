Азов объявил охоту на россиян, причастных к убийству пленных в Еленовке

29 июля, 14:09
Андрей Билецкий (Фото:nationalcorps.org)

Андрей Билецкий (Фото:nationalcorps.org)

Подразделения Азова объявили охоту на всех россиян, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке 29 июля.

Об этом в Telegram сообщил основатель полка Азов Андрей Билецкий.

Он подтвердил, что этой ночью ударом по колонии в Еленовке россияне убили часть азовцев.

Билецкий отметил, что бойцы полка были переведены в отдельное здание.

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«Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны. Россия не смогла победить Азов в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством. Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», — написал он.

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Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ сама нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

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В Еленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Андрей Билецкий Еленовка Полк Азов Война России против Украины

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