После удара по аэродрому Мелитополя оккупанты прячутся в лесах — СМИ

5 августа, 09:21
Еще один удар по аэродрому под Мелитополем был нанесен 31 июля (Фото:РИА Мелитополь)

Еще один удар по аэродрому под Мелитополем был нанесен 31 июля (Фото:РИА Мелитополь)

После очередного удара по аэродрому Мелитополя, который был нанесен 31 июля, оккупанты начали проводить ротацию своих военных баз, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, в поселке Мирный в здании детского приюта военные РФ организовывали госпиталь. Однако на днях из этого здания оккупанты выехали.

Такая же ситуация и с воинской частью под Мирным. Оккупанты перебрались в лесничество перед Новофилипповкой, сообщают местные жители. Там установлен шлагбаум возле которого стоят военные с автоматами.

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Кроме того, в здании украденной частной типографии в поселке Мирный коллабранты с оккупантами с утра до вечера печатают пропагандистские газеты, которые потом на камеру раздают по городу и селам. Предположительно, в этой типографии также будут печатать так называемые бюллетени-опросники для проведения псевдореферендума.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Аэродром Мелитополь Война России против Украины

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