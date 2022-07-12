Удар HIMARS по Шахтерску: погибли почти все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии РФ

12 июля, 10:30
Украинские военные нанесли удар из HIMARS по позициям оккупантов в Шахтерске (Фото:Генштаб)

Украинские военные нанесли удар из HIMARS по позициям оккупантов в Шахтерске (Фото:Генштаб)

В оккупированном Шахтерске после удара украинских военных с помощью HIMARS по позициям оккупантов погибли представители военного руководства РФ.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram.

По данным Статкома ВСУ, погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии РФ, кроме одного.

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Еще один заместитель командира с позывным Барсук находится в тяжелом состоянии.

Также сегодня погиб начальник службы РАО 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) Южного военного округа РФ Валентин Данилов.

О взрывах на складах с боеприпасами российских оккупантов в Шахтерске стало известно 8 июля.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Шахтерск Война России против Украины РСЗО HIMARS

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