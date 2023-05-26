Под завалами домов в Авдеевке находятся два человека, которых невозможно достать 26 мая, 03:56 Россияне разрушили несколько многоэтажек в Авдеевке (Фото:Виталий Барабаш/Telegram)

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что под завалами дома в Авдеевке находятся люди.

Он отметил, что людей пока невозможно достать из-за отсутствия в городе специальной техники.

«25 мая, Авдеевка. Нахожусь на руинах двух домов — пятиэтажный и девятиэтажный, которые подверглись авиаракетному удару. К сожалению, под завалами находятся два гражданских лица, однозначно люди погибли уже. Это мужчина 1930 года рождения и женщина 1958 года рождения, учительница одной из наших местных школ», — заявил Барабаш.

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Он в очередной раз призвал местных жителей к эвакуации.

Российские войска во вторник, 23 мая, ударили ракетой по жилому девятиэтажному дому в Авдеевке Донецкой области.

