Под завалами домов в Авдеевке находятся два человека, которых невозможно достать

26 мая, 03:56
Поделиться:
Россияне разрушили несколько многоэтажек в Авдеевке (Фото:Виталий Барабаш/Telegram)

Россияне разрушили несколько многоэтажек в Авдеевке (Фото:Виталий Барабаш/Telegram)

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что под завалами дома в Авдеевке находятся люди.

Он отметил, что людей пока невозможно достать из-за отсутствия в городе специальной техники.

«25 мая, Авдеевка. Нахожусь на руинах двух домов — пятиэтажный и девятиэтажный, которые подверглись авиаракетному удару. К сожалению, под завалами находятся два гражданских лица, однозначно люди погибли уже. Это мужчина 1930 года рождения и женщина 1958 года рождения, учительница одной из наших местных школ», — заявил Барабаш.

Видео дня

Он в очередной раз призвал местных жителей к эвакуации.

Читайте также:
Из Авдеевки невозможно эвакуировать всех жителей, нет желающих — глава военной администрации

Российские войска во вторник, 23 мая, ударили ракетой по жилому девятиэтажному дому в Авдеевке Донецкой области.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Авдеевка Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X