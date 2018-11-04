После трагедии в Керчи. В школах оккупированного Севастополя со следующего года появится охрана

Такие меры оккупационные власти Крыма решили предпринять после трагедии в Керчи

В образовательных учреждениях оккупированного Севастополя со следующего года начнет работать охрана. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на директора прокремлевского департамента образования города Игорь Белозеров.

Такие меры оккупационные власти Крыма решили предпринять после происшествия в Керчи.

Отмечается, что проект бюджета Севастополя на 2019 год предполагает выделение финансирования для оплаты работы охранных агентств.

"У нас в бюджете появляются новые обязательства, связанные с обеспечением физической охраны образовательных организаций, что для нас сейчас актуально в рамках безопасности и антитеррористической деятельности", – сообщил Белозеров.

Ранее сообщалось, что в больницах оккупированного РФ Крыма до сих пор остаются десять пострадавших в результате стрельбы в колледже Керчи.

Напомним, в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. В результате погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков, который также устроил стрельбу в здании учебного заведения. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.