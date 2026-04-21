«Теперь будут жить на полигонах». Клименко рассказал, как изменится подготовка патрульных полицейских после теракта в Киеве

Супермаркет в Голосеевском районе Киева, в котором ликвидировали стрелка, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Военнослужащие Нацгвардии и Государственной пограничной службы, которые прошли боевые действия, будут инструкторами для патрульных полицейских на полигонах.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

Он отметил, что необходимо усилить и осовременить подготовку патрульных полицейских.

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«Как бы ни назвали — надо, чтобы такие позорные ситуации никогда не повторились. Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. Как инструкторов», — заявил Клименко.

Министр уточнил, что это касается всех подразделений сначала патрульной службы, потом планируется «перейти и на райотделы».

«А ветераны, которые будут демобилизоваться, которые могут преподавать — мы будем предлагать продолжать службу именно в системе подготовки, боевой подготовки полицейских. Мы говорим о тренировках и о психологической устойчивости. Психологическую устойчивость в экстремальной ситуации не тест определяет, а опыт пребывания данного лица на полигоне вместе с инструктором», — отметил глава МВД.

Игорь Клименко также сообщил, что по указанию президента Владимира Зеленского должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мать (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.

19 апреля в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

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В тот же день глава Патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время стрельбы в Киеве, объявили о подозрении.