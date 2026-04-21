Министр внутренних дел Игорь Клименко предположил, что это «еще не все кадровые решения» (Фото: МВД Украины / Telegram)

По результатам служебного расследования с должностей отстранили всю руководящую вертикаль патрульной полиции Киева.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

«Относительно кадровых решений по выводам служебного расследования, то сняли сейчас с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева. Это, возможно, еще и не все кадровые решения», — сообщил Клименко.

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Он добавил, что все решения принимает глава Национальной полиции.

«Но мое требование — назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только лиц, прошедших боевые действия», — подчеркнул Клименко.

Он также сообщил, что решение Евгения Жукова подать в отставку с должности начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины было его личной позицией.

«Позиция Жукова — его личная реакция на то, что произошло», — отметил Игорь Клименко.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мать (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.

Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.

19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы.