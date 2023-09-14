После Синицы украинские силы работают еще над несколькими подобными операциями — ГУР

14 сентября, 22:08
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Андрей Юсов (Фото:suspilne.media)

Андрей Юсов (Фото:suspilne.media)

После успешной операции Синица, когда российский пилот перегнал на территорию Украины военный самолет, украинская разведка работает еще над несколькими подобными операциями.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Помимо уже реализуемой операции Синица, есть еще несколько отдельных подобных случаев, которые находятся в работе», — заявил Юсов.

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Представитель ГУР напомнил, что операция Синица — это первый публичный случай сдачи российской техники. В то же время, по его словам, «предыдущие эпизоды по технике имели место».

Инфографика: NV

Спецоперация Синица — что известно

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел в Украину и сдался Силам обороны.

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Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к российским самолетам. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался здесь вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам. Он пополнит украинский парк боевых вертолетов. Российский пилот получит $500 000 и новые документы в рамках государственной программы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Украинская армия Разведка Пилоты ГУР

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