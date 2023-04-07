После шторма Россия возвращает ракетоносители в Черное море — Гуменюк 7 апреля, 16:26 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

До восьми ракет типа Калибр могут быть готовы и снаряжены к запуску, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В эфире Радио Свобода она подчеркнула, что ранее россиянам мешала погода.

«Определенная активность корабельной группировки фиксируется. Если в ночь они завели из-за шторма все ракетоносители в пункты базирования, то к утру снова вывели в связи с улучшением погоды ракетоноситель. Это говорит о том, что к восьми ракетам типа Калибр могут быть готовы и снаряжены к запуску», — сообщила она.

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Гуменюк оценила как невысокую вероятность массированного ракетного удара. В то же время, по ее словам, высок уровень угрозы из воздуха и моря,

«Малейшая вероятность, что это будет массированный ракетный удар. Потому что действительно запасы ракет у них критически снижены, а то, что они будут продолжать использовать воздушные средства поражения типа „шахедов“, управляемых авиационных бомб, остатков тех ракет, которые еще могут себе позволить, это очевидно, поскольку они будут продолжать выискивать системы нашей противовоздушной обороны и именно поэтому мы говорим о достаточно высоком уровне угрозы из моря и воздуха», — заявила она.

6 апреля в ОК Юг сообщили, что государство-агрессор Россия не вывело в Черное море ни одного ракетоносителя, это связано с тем, что на море бушует шторм. Однако угроза остается.