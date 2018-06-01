После шторма и наводнения в курортной Кирилловке нашествие комаров - видео

У жителей Кирилловки Запорожской области, которые на прошлой неделе страдали от наводнения, вызванного обрушившимся на поселок штормом, новые неприятности.

На сей раз оттуда сообщают о нашествии комаров.

Соответствующие видео публикуют в Сети местные жители.

На них видно целое полчище комаров, которые толстым слоем покрывают землю и стены зданий.

Ранее сообщалось, что в результате шторма на Азовском море затопило дорогу между пляжем и базами отдыха на косе Бирючий остров в пгт Кирилловка.