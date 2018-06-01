После шторма и наводнения в курортной Кирилловке нашествие комаров - видео

У жителей Кирилловки Запорожской области, которые на прошлой неделе страдали от наводнения, вызванного обрушившимся на поселок штормом, новые неприятности.
На сей раз оттуда сообщают о нашествии комаров.
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Соответствующие видео публикуют в Сети местные жители.
На них видно целое полчище комаров, которые толстым слоем покрывают землю и стены зданий.
Ранее сообщалось, что в результате шторма на Азовском море затопило дорогу между пляжем и базами отдыха на косе Бирючий остров в пгт Кирилловка.
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