После съезда партии Голос на Старокиевской горе стартовал концерт Океан Эльзы — видео
Вчера, 21:57
После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука Голос его группа Океан Эльзы дает бесплатный концерт.
Концерт проходит на Старокиевской горе. Группа пообещала представить свою новую песню.
Фото: НВ
Напомним, официальная часть съезда партии Голос, проходившая в помещении Национального музея истории Украины 8 июня, завершилась принятием членами политсилы пяти протокольных решений.
Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.