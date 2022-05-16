Оккупанты планируют распространять фейки об отсутствии жертв под завалами Мариуполя — ЦПД 16 мая, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

После разбора завалов в Мариуполе, где каждый день находят около 100 погибших, оккупанты будут распространять фейки об отсутствии жертв.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации у Facebook.

Речь идет о завалах в детском отделении и роддоме больницы № 5, или в Драматическом театре, разрушение именно этих зданий получило наибольшую огласку.

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В ЦПД утверждают, что таким образом, оккупанты будут скрывать следы своих преступлений против украинского народа.

В СНБО добавляют, что места работы МЧС РФ, сейчас работающего на разборе завалов, почему-то совпадают именно с местами наибольших разрушений в городе.

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