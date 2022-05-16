Оккупанты планируют распространять фейки об отсутствии жертв под завалами Мариуполя — ЦПД
Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)
После разбора завалов в Мариуполе, где каждый день находят около 100 погибших, оккупанты будут распространять фейки об отсутствии жертв.
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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации у Facebook.
Речь идет о завалах в детском отделении и роддоме больницы № 5, или в Драматическом театре, разрушение именно этих зданий получило наибольшую огласку.
В ЦПД утверждают, что таким образом, оккупанты будут скрывать следы своих преступлений против украинского народа.
В СНБО добавляют, что места работы МЧС РФ, сейчас работающего на разборе завалов, почему-то совпадают именно с местами наибольших разрушений в городе.
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