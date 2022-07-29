Удар оккупантов по Кропивницкому: 10 раненых находятся в тяжелом состоянии 29 июля, 10:02 10 раненых после ракетного удара по Кропивницкому находятся в тяжелом состоянии (Фото:Суспільне Кропивницкий)

В Кропивницком один госпитализированный находится в очень тяжелом состоянии, 9 — в тяжелом после ракетных ударов российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

«Насчет вчерашних прилетов двух Калибров. По утренней информации медиков, из 25 госпитализированных 1 остается в очень тяжелом состоянии, 9 — в тяжелом, остальная — средняя степень тяжести. Все стабилизированы. Под постоянным наблюдением медиков. Будем надеяться, что с ними все будет хорошо», — написал он.

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Накануне глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате удара России по Кропивницкому погибли пять человек. Он уточнял, что российские ракеты попали в ангары авиапредприятия.

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