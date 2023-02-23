Провал под Угледаром: российские оккупанты отказываются наступать — Генштаб 23 февраля, 07:20 После разгрома под Угледаром оккупанты отказываются наступать (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев)

После провальных попыток атаковать в районе Угледара Донецкой области военнослужащие оккупационных войск РФ отказываются наступать.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 23 февраля.

«В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром личный состав добровольческого так называемого казачьего отряда, который был придан 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях», — говорится в сообщении.

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Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери.

Несколько недель назад в Сети появились кадры разбитой техники оккупантов после их неудачного штурма.

В американском Институте изучения войны (ISW) это объяснили системно плохой подготовкой российских мобилизованных.

