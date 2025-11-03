Водитель-беглец протаранил шлагбаумы. В пунктах пропуска на Закарпатье установили бетонные блоки на фоне попыток прорыва через границу — фото
На Закарпатье в пунктах пропуска устанавливают бетонные блоки в пунктах пропуска (Фото: Виталий Глагола / Telegram)
На Закарпатье после инцидента, произошедшего в пункте пропуска Великая Паладь — Надьгодош, в срочном порядке установили ограничительные бетонные блоки.
Об этом рассказал депутат Ужгородского горсовета, журналист Виталий Глагола, опубликовав также фото КПП. По его словам, тяжелые бетонные блоки-ограничители на момент 1 ноября уже появились на пунктах пропуска Косино, Дзвинково и других КПП в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда.
Глагола подчеркнул, что это произошло после того, как «военнослужащий-адвокат на Toyota протаранил шлагбаумы и сбежал в Венгрию».
В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) прокомментировали появление блоков. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что это не первый случай, когда пытаются пересечь границу радикальным образом.
«Попытки прорваться через границу не единичны. Довольно часто отдельные граждане, или уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы», — рассказал спикер.
Он добавил, что ГПСУ постоянно проводит работу со службами, которые отвечают за обустройство КПП, чтобы предотвратить подобные инциденты.
Демченко уточнил, что речь идет об обустройстве «ограничителей скорости, блокираторов и других конструкций, которые могут быть обустроены в пунктах пропуска», чтобы исключить попытки прорыва границы.
31 октября Глагола со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Закарпатье водитель Toyota Avensis протаранил шлагбаумы в пункте пропуска Большая Паладь и скрылся на территории Венгрии. По его словам, это произошло 30 октября, а за рулем находился «мобилизованный адвокат».
«Авто с включенным дальним светом налетело на шлагбаум на въезде, смахнуло его, пролетело мимо кабины паспортного контроля, на ходу зацепило пограничника (тот в больнице, к счастью — без переломов) и вырубило еще один шлагбаум на выезде. Далее — граница, Венгрия», — сообщил Глагола, комментируя опубликованное им видео.