На Закарпатье после инцидента, произошедшего в пункте пропуска Великая Паладь — Надьгодош, в срочном порядке установили ограничительные бетонные блоки.

Об этом рассказал депутат Ужгородского горсовета, журналист Виталий Глагола, опубликовав также фото КПП. По его словам, тяжелые бетонные блоки-ограничители на момент 1 ноября уже появились на пунктах пропуска Косино, Дзвинково и других КПП в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда.

Реклама

Глагола подчеркнул, что это произошло после того, как «военнослужащий-адвокат на Toyota протаранил шлагбаумы и сбежал в Венгрию».

Фото: Виталий Глагола / Telegram

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) прокомментировали появление блоков. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что это не первый случай, когда пытаются пересечь границу радикальным образом.

«Попытки прорваться через границу не единичны. Довольно часто отдельные граждане, или уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы», — рассказал спикер.

Он добавил, что ГПСУ постоянно проводит работу со службами, которые отвечают за обустройство КПП, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Демченко уточнил, что речь идет об обустройстве «ограничителей скорости, блокираторов и других конструкций, которые могут быть обустроены в пунктах пропуска», чтобы исключить попытки прорыва границы.

31 октября Глагола со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Закарпатье водитель Toyota Avensis протаранил шлагбаумы в пункте пропуска Большая Паладь и скрылся на территории Венгрии. По его словам, это произошло 30 октября, а за рулем находился «мобилизованный адвокат».

«Авто с включенным дальним светом налетело на шлагбаум на въезде, смахнуло его, пролетело мимо кабины паспортного контроля, на ходу зацепило пограничника (тот в больнице, к счастью — без переломов) и вырубило еще один шлагбаум на выезде. Далее — граница, Венгрия», — сообщил Глагола, комментируя опубликованное им видео.