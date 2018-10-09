После попадания боеприпасов в Ичне вспыхнуло несколько пожаров

После взрывов на территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области в городе Ичня вспыхнуло несколько пожаров вследствие попадания боеприпасов.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидировали четыре пожара в Ичне.
По состоянию на 11:00, на территории военного склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности.
Продолжается эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы 12 300 человек.
Полицейские патрулируют населенные пункты и взяли под охрану объекты критической инфраструктуры.
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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.
В связи с взрывами и пожаром был закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Военная прокуратура начала расследование по фактам взрывов. Начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).
В СБУ заявили, что приоритетной версии инцидента является диверсия. В Минобороны также не исключают диверсию.
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