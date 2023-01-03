После подрывов складов и казарм у россиян срывает крышу, они расстреливают гражданских — глава Луганской ОВА 3 января, 18:11 Оккупанты после потерь на фронте начинают терроризировать украинских мирных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские военные начинают расстреливать мирных жителей после новостей о подрывах складов и казарм оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«Они видят, что взрываются склады с боекомплектами, они видят, что взрываются казармы и там сотни военных гибнут. От этого им срывает крышу», — сказал он.

Видео дня

Гайдай добавил, что оккупанты после потерь на фронте начинают терроризировать украинских мирных жителей.

«У нас есть информация, которую мы проверяем, о том, что военные выпившие стреляют в гражданских. Могут гражданского расстрелять, потому что им кажется, что он пособник украинских военным», — добавил глава ОВА.

По информации Гайдая, оккупанты также похищают по 10−15 гражданских из некоторых населенных пунктов, чтобы запугать местных жителей.

«Это говорит о том, что они находятся на пике нервного срыва», — добавил он.

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.