После подрывов складов и казарм у россиян срывает крышу, они расстреливают гражданских — глава Луганской ОВА
Оккупанты после потерь на фронте начинают терроризировать украинских мирных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские военные начинают расстреливать мирных жителей после новостей о подрывах складов и казарм оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
«Они видят, что взрываются склады с боекомплектами, они видят, что взрываются казармы и там сотни военных гибнут. От этого им срывает крышу», — сказал он.
Гайдай добавил, что оккупанты после потерь на фронте начинают терроризировать украинских мирных жителей.
«У нас есть информация, которую мы проверяем, о том, что военные выпившие стреляют в гражданских. Могут гражданского расстрелять, потому что им кажется, что он пособник украинских военным», — добавил глава ОВА.
По информации Гайдая, оккупанты также похищают по 10−15 гражданских из некоторых населенных пунктов, чтобы запугать местных жителей.
«Это говорит о том, что они находятся на пике нервного срыва», — добавил он.
1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.