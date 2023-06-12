После подрыва Каховской ГЭС стали видны дома, которые затопило при ее образовании

12 июня, 04:01
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Затопление в Херсоне в результате подрыва ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Затопление в Херсоне в результате подрыва ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Министерство внутренних дел сообщило, что из-за обмеления Каховской ГЭС стали видны дома, которые затопило при ее образовании.

В МВД сообщили, что основным вопросом в данный момент остается обеспечение Нововоронцовской громады питьевой и технической водой.

«По оперативным данным, вода отошла от общины более чем на 300 метров. Прогнозируется, что расстояние между берегами уменьшится с 14 километров до около 1300 метров. Из-за этого на некоторых участках Каховского водохранилища уже виднеются затопленные во время строительства ГЭС здания и объекты инфраструктуры», — сообщили в министерстве.

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Во время совещания в МВД также были рассмотрены архивные карты, благодаря чему можно спрогнозировать естественное расположение рек после исчезновения водохранилища.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Каховское водохранилище Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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