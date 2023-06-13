После подрыва Каховской ГЭС обнаружены холерная и кишечная палочки — Госэкоинспекция 13 июня, 16:17 Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

После российского теракта на Каховской ГЭС обнаружили холерную и кишечную палочки, сообщил начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Олег Павленко на круглом столе в Military Media Center.

«Очень большой загрязненности нет, но по санэпидемобстановке там уже есть некоторые случаи выявления холерной и кишечной палочки», — сказал Павленко.

Представитель Госэкоинспекции отметил, что мониторинг южного округа проводится постоянно, ежедневно собираются образцы воды для анализа.

Видео дня

«На сейчас первая угроза — это загрязнение воды, которое произошло за счет тех горюче-смазочных материалов и ядерных химикатов, которые попали в воду, и все это пошло в Черное море», — сказал он.

На вопрос как долго нельзя будет пользоваться водой в колодцах и колодцах Павленко ответил, что после спадания уровня воды необходимо будет очистить колодцы перед их использованием. Однако сложность заключается в условиях засоления и тяжелых почвах.

Павленко отметил, что Госэкоинспекция и другие ведомства постоянно мониторят южный округ и ежедневно отбирают пробы воды на анализы.

9 июня Министерство здравоохранения Украины заявило, что в пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. По заявлению Минздрава, на затопленных территориях могут возникнуть болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера.



В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты. Под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

