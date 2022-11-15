«Они зимой гибнут еще больше». Планы власти и армии РФ расходятся, но большая опасность ждет Украину впереди — интервью с Максимом Жориным 15 ноября, 22:16 Эксклюзив НВ Офицер Сил специальных операций Максим Жорин (Фото:t.me/MaksymZhorin)

Российские солдаты зимой гибнут еще больше, но, накопив силы, РФ попытается открыть где-то новую линию фронта, считает экс-командир полка Азов, а сейчас — офицер Сил специальных операций Максим Жорин.

На каких направлениях РФ будет атаковать Украину после поражения в Херсоне и как повлияют на ход войны мобилизованные россияне, Жорин рассказал в интервью Радио НВ.

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— Я так понимаю, вы где-то на Херсонщине находитесь. Появились новости о левобережной Херсонщине. Генштаб сообщил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 50 огневых задач. Речь идет о местах дислокации российских подразделений, сосредоточения вооружения, техники и складе с боеприпасами в Олешках. Reuters пишет, что Россия могла покинуть город Олешки. Знаете ли вы об этом?

— Наше подразделение уже перебрасывают с направления Херсона, потому что все основные задачи, которые были перед нами поставлены на этом направлении, выполнены. Сейчас есть направления, на которых более важно присутствие нашего подразделения, поэтому сейчас мы уже не в Херсонской области. Что касается Херсона: могу вас заверить, что в ближайшее время продвижение будет продолжаться. Россияне хоть и планируют закрепиться на левом берегу, однако им это будет довольно трудно [сделать] в то время, как украинская армия довольно быстро сейчас взяла под контроль полностью правый берег. И продвижение дальше через реку есть в планах украинской армии, оно будет происходить.

— Где именно в Херсонской области вы были и что там увидели?

— Наша задача была, как и у других подразделений, продвигаться вперед. За некоторое время до начала этого уже выдающегося освобождения мы были переброшены туда с определенными задачами продвижения. Первоначально это было создание давления на врага.

Надо понимать, что они не просто так собрались, побежали или как россияне рассказывают своим людям, что вроде бы они все это спланировали. Нет, они это не спланировали, а были вынуждены отступать, потому что украинская армия начала давить на них. Они уже не могли удержаться, поэтому заранее попытались хотя бы минимизировать вопрос к военно-политическому руководству этой террористической страны, чтобы не было такого кризиса как после харьковского контрнаступления.

Они попытались сделать вид, будто они это спланировали, хотя это был обычный побег из-за того, что они просто уже не могли держаться. Скажу откровенно: люди в нашем подразделении немного расстроились после этой ситуации, потому что это была погоня. Наши люди были заряжены и готовились к тому, чтобы встретиться с врагом в бою и уничтожать его, освобождать нашу территорию. Однако это была погоня на огромной скорости и контактов с врагом почти не было.

Единственное, где мы нормально могли видеть врага, это с помощью БПЛА уже на переправах. И вот там наши артиллеристы их, конечно, разбирали. Однако боев при освобождении этой территории почти не было и это, честно говоря, немного огорчило наших людей.

Однако на том направлении, на которое нас сейчас перебросили, нет сомнений, что там с врагом придется сразиться крепко.

— Что происходило на переправах? Это была ночь с 10 на 11 ноября?

— Это был бегство. Они попытались сделать хоть какую-то работу над ошибками после харьковского контрнаступления, попытались хоть как-то спланировать это отступление, однако это все равно было бегство с паникой, с потерей техники, потерей личного состава, с пробками во время переправ, с забытыми подразделениями… Весь этот хаос все равно присутствовал в их рядах.

Когда мы уже с помощью БПЛА видели, где они строят переправы, где пытаются перебрасывать свои подразделения, там сразу начинала работать наша артиллерия и наносить им поражение. Поэтому кроме той техники, которую они теряли во время бегства, еще достаточно много и бронированной, и колесной техники, и личного состава были уничтожены именно на этих переправах в течение дня, пока они пытались скрыться и перейти реку.

— То есть эта распространенная сейчас шутка о том, что херсонские раки в следующем году будут очень жирными, потому что будут есть мертвых россиян, это не шутка все же?

— Совершенно точно. У раков достаточно корма на этот сезон.

— Вы ожидали, что россияне поведут себя именно так?

— Безусловно, мы уже видели россиян на разных направлениях, знаем, что они умеют и быстро убегать, умеют быстро сдаваться. Однако, прямо скажу, я не думал, что с такой скоростью они смогут убежать, но они показали реально спринтерские возможности. И убегают они довольно быстро. Мы не ожидали, что они будут так быстро убегать, все же рассчитывали на то, что будет бой и возможность уничтожать их подразделения во время освобождения нашей территории.

— Встречали ли вы во время этой погони «потеряшек», которые отстали от тех сил, которые Россия выводила, или, возможно, им не сообщили?

— Да, они были у нас на пути. Их сразу передавали украинским спецслужбам для того, чтобы с ними работали и всю возможную информацию у них брали. Но меня действительно радует то, что некоторое количество коллаборантов, у которых недостаточно ума, как оказалось, остались на этой территории. И вот их привлекать к ответственности напрямую нужно будет. А таких недоумков на этой территории определенное количество осталось.

— Куда именно, по вашему мнению, могут пойти эти сбежавшие с правого берега Херсонщины подразделения?

— Сейчас мы ждем повышения напряжения на запорожском и донецком направлениях.

Донецкое направление сейчас и так достаточно тяжелое для нас — там реально каждый день идут очень сложные бои. Там украинская армия держится безумными усилиями. Враг там и так сконцентрировал достаточно много сил и средств, чтобы просто уничтожать все, что там только есть.

И есть понимание, что именно на эти направления будут перебрасываться освободившиеся силы, которые смогли перебросить через реку, забрать. Именно запорожское и донецкое направления в ближайшее время станут самыми острыми и тяжелыми. Поэтому вот на этих направлениях и нужно будет сейчас не только удерживать позиции. Сейчас уже украинская армия думает над тем, как на шаг впереди идти и создать такие условия, чтобы россияне по этим направлениям переходили в оборону.

— О донецком направлении мы много говорим и понимаем, что там есть политическое решение, почему они продолжают биться головой о Бахмут или идти в направлении Угледара. С запорожским направлением не очень понятно. К сожалению, город Запорожье почти каждый день страдает от обстрелов. Какими могут быть цели оккупантов там?

— Цель остается старая — та, которую мы им поломали еще несколько месяцев назад, когда они пытались развернуть наступление на запорожском направлении. Тогда, в частности, наше подразделение было туда переброшено для того, чтобы разбить это наступление врага, остановить и организовать эффективную оборону и продвижение уже украинских сил вперед. Тогда это удалось сделать.

Сейчас они попробуют снова накопить достаточно сил для того, чтобы снова это сделать, подобраться ближе к Запорожью, а также попытаться окружить нашу группировку, наши силы и средства на донецком направлении. Вот такие у них задачи стоят от военно-политического руководства.

Однако это почти ни о чем не говорит. То, как хотят российские власти, чтобы было, и то, как делает российская армия — это совершенно разные вещи и их планы, судя по всему, расходятся.

На этих направлениях украинские военные вполне понимают планы врага, поэтому мы будем пытаться двигаться на шаг впереди, в том числе не только для того, чтобы останавливать контрнаступление, но и чтобы вообще сбить эту возможность, чтобы даже не начинали двигаться как на запорожском, так и на донецком направлении.

— А видели ли вы «чмобиков» в действии?

— В наше подразделение в плен они не попадали, но в соседние подразделения уже попадали. Ничего удивительного: обычные существа из Российской Федерации, такие же придурки, как и все остальные, только еще менее подготовленные.

Большая опасность на самом деле ждет нас впереди, когда все безумное количество этих идиотов (они заявляют 300 тысяч, а я уверен, больше 300 тысяч уже насобирали) они все же подготовят. Они их все-таки вооружат, посадят на технику. Даже несмотря на то, что они смешно выглядят, большая опасность и тяжелые времена нас еще ждут, когда они всю эту орду перекинут сюда.

— Как вы оцениваете на сегодняшний день последствия этой так называемой частичной мобилизации, которую объявил Путин? Можно ли уже сейчас увидеть, какие дыры они смогли залатать с помощью этих «чмобиков»?

— Они с их помощью не смогли решить свою проблему. Действительно, попытались в самые проблемные места отправлять этих мобилизованных. Небольшое количество успели отправить сюда, это несколько тысяч. Они уже успели здесь и погибнуть, и попасть в плен. Все, что нужно, с ними здесь уже происходило.

Однако я уверен, и, скорее всего, россияне так себе и планируют, основное количество этих мобилизованных они хотят все же хоть как-то подготовить за несколько месяцев, посадить на технику, дать оружие. Это будет плохое оружие, плохое снаряжение, форма, техника, но это стадо, которое все же будет слушать приказы, будет сдаваться, погибать. Их очень много, и поэтому определенные проблемы будут.

Я уверен, что они за их счет в ближайшие месяцы попытаются все же усилить опасные для себя направления, заткнуть дыры. Возможно, даже попытаются открыть еще где-то новую линию фронта — на харьковском или даже киевском или сумском направлении.

— Приближается зима. На этой неделе почти по всей территории Украины ожидаются морозы. У нас есть сдержанно хорошие прогнозы относительно того, как обеспечена украинская армия, каким образом подготовлено украинское войско к этим морозам, к зиме. Что мы можем сказать об оккупантах в этом отношении? Чего вы ждете от них?

— Мне нравится мнение россиян, как они считают, что зима — это для них хорошее время наступления. Это реально просто самоубийство на самом деле: зимой они воюют гораздо хуже, чем в любой другой период. Это и из-за их оснащения, и из-за просто реалий того, что зимой сложнее продвигаться, технике сложнее работать.

Я могу спрогнозировать, что множество их военных просто замерзнут насмерть и все. Даже не от украинских пуль, а просто от украинских морозов они погибнут. Но если они думают, что зима — это их период, ну пусть пробуют, это только для нас к лучшему.

Есть понимание того, что зимой, безусловно, темпы и динамика снизятся, однако, я думаю, что во второй половине зимы россияне все же попытаются сделать новую волну попыток наступления.

— Какие там аргументы, почему зима — лучшая пора для россиян?

— Они почему-то используют какие-то исторические факты о том, что они когда-то зимой где-то наступали, на кого нападали. Но ведь реальность заключается в том, что все предыдущие разы любой войны, когда они пытались зимой что-то делать, они также погибали и умирали. Это очередной бред от российских властей и пропагандистов для того, чтобы вешать на уши, что вроде бы они зимой воюют лучше других. Они зимой гибнут еще больше других.