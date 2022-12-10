Если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние. После войны у Украины будет самая мощная армия в Европе — Кулеба

10 декабря, 18:07
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Дмитрий Кулеба (Фото:МИД / Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:МИД / Facebook)

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, результатом войны станет полная интеграция Украины в Европейский Союз и НАТО. Украина будет иметь одну из самых мощных армий мира и самую мощную — в Европе.

Об этом он сказал во время World Policy Forum в Абу-Даби, ОАЭ, организованном Французским институтом международных отношений (IFRI), сообщает пресс-служба МИД.

«Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине. После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира, самая мощная армия Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оснащение», — отметил Кулеба.

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По его словам, со стороны Североатлантического альянса «было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибутора безопасности, как Украину».

«В более широком смысле, восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. Это свершившийся факт. Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. И это произойдет, я не сомневаюсь», — добавил глава МИД.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Украинская армия Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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