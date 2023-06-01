Украина после войны: о каком стереотипе должен забыть Запад и что будет вызовом для украинцев — Фукуяма 1 июня, 11:57 Скульптура, посвященная военнопленным азовцам, в центре Киева (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Важнейшей задачей для Украины после войны станет восстановление демократических институтов, считает американский политический философ Фрэнсис Фукуяма.

Такое мнение он высказал в интервью NV, размышляя об украинском обществе после войны.

Фукусима напомнил, что из-за войны в Украине произошла централизация власти и это «вполне понятно». Парламент был отодвинут на второй план, а средства массовой информации стали значительно больше подконтрольны правительству, считает он.

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«Я думаю, что Украине нужно будет восстановить свои демократические институты, как только война закончится и вы одержите победу. И будет очень важно вернуть Украину к нормальной европейской демократической практике. Я не думаю, что кто-то хочет авторитарного будущего для Украины», — отметил известный философ.

В то же время, признал он, этот процесс будет сложным из-за «достаточно сильной концентрации власти в президентской администрации». «Да, я знаю, что власть на местах тоже сильная, но проблема все же будет существовать», — отметил Фукуяма.

С другой стороны, отмечает он, есть и то, чему научились за это время западные союзники и что им будет необходимо изменить в подходе к Украине.

«Проблемы, которые были большими до войны, такие как олигархическое влияние, коррупция и так далее, сейчас не являются настолько большими. Знаете, я думаю, что на Западе мы слишком переоценивали коррупцию в Украине. И я думаю, что украинское общество имеет реальный шанс начать все сначала и создать гораздо более сильное чувство национальной идентичности, где люди захотят быть патриотами в глубоком смысле, постоянно. И это действительно приведет к тому, что после войны Украина будет совсем другой», — убежден Фукуяма.

Американский политический философ Фукуяма стал знаменитым в 90-х, когда спрогнозировал будущее человечества в своей знаковой книге «Конец истории и последний человек». Впрочем, мега-популярный тогда, сегодня этот труд уже считается утопией, потому что отражает надежды мира в конце ХХ века, что в конце концов все государства будут считать либеральную демократию и рыночную экономику приоритетными для себя.

После того как XXI век доказал ошибочность этого прогноза — в сегодняшнем мире существуют и создаются новые авторитарные режимы, процветает популизм и начинаются войны — Фукуяма, уже профессор уважаемого Стэнфордского университета, выпустил свою вторую популярную книгу «Идентичность. Потребность в достоинстве и политика обиды».