Победа Украины состоится до смерти Путина, но потом предстоит очень сложная работа — Буданов 19 мая, 23:48 Кирилл Буданов (Фото:МИР НАИЗНАНКУ/youtube)

После победы в войне с Россией у Украины будет много работы после. В частности, это реинтеграция временно оккупированных территорий.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову.



«На победе все это не остановится. Нам предстоит довольно сложный этап. Он, можно сказать, будет многолетним. Фактической реинтеграции наших территорий. Потому что сейчас, извините, мы получим плюс три миллиона населения, 9 лет жившего под российской пропагандой. Это люди с совсем другим восприятием мира», — отметил начальник ГУР.

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По словам Буданова, день победы будет, но потом в стране начнется сложная работа.

«Это не будет касаться только нас, это будет мировой вопрос. Поэтому работы будет еще достаточно много», — добавил Буданов.

Согласно прогнозу Буданова, война завершится до смерти российского диктатора Владимира Путина, который, по словам начальника ГУР, серьезно болен.

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял о возможной финализация войны России против Украины летом 2023 года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он верит в победу над Россией до начала президентских выборов в стране. Они пройдут 5 ноября 2024 года.