После переаттестации в Нацполиции восстановились более 3 тысяч работников — Князєв Сегодня, 04:39 Цей матеріал також доступний українською скриншот видео ТСН / YouTube Сергей Князев скриншот видео ТСН / YouTube

После переаттестации в органах Национальной полиции восстановились более 3 тысяч работников.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире телеканала 1+1.

По его словам, при создании Нацполиции аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой «не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции».

«К сожалению, я хочу констатировать, что чуть более 3100 восстановились в Национальной полиции по решениям окружных административных судов. Мы также были вынуждены выплатить денежную компенсацию за вынужденный прогул», — рассказал Князев.

Напомним, один из подозреваемых в убийстве ребенка полицейский был уволен из правоохранительных органов за служебное несоответствие в 2015 году, однако впоследствии восстановился через суд. После этого полицейский трижды избегал обязательной командировки на Донбасс.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работыруководителей местной полиции.

Подозреваемых в убийстве полицейских арестовали на два месяца без права внесения залога.

Им может грозить пожизненное заключение.

По версии обвинения, выстрелы в сторону мальчика осуществил именно Приходько.