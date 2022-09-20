Через 20 минут после открытия McDonald’s в Киеве у Glovo закончились курьеры 20 сентября, 11:00 После открытия McDonald’s в Киеве у Glovo закончились курьеры (Фото:Киев Сейчас/Telegram)

Утром во вторник, 20 сентября, McDonald’s в Киеве отдали свои первые заказы. Уже через 20 минут после открытия ресторанов у Glovo закончились курьеры.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киев сейчас.

Фото: SPEKA

На Позняках работа McDonald’s началась с небольшим опозданием.

Начиная с 9:00 свои двери «виртуально» открыли три McDonald’s в Киеве на левом берегу.

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Кроме того, из-за наплыва клиентов в приложении Glovo пропала вкладка Еда.

С 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве — по проспекту Бажана, 3 В, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. Сначала заведения будут работать только на доставку.



В ближайшее время откроется еще несколько заведений в Киеве и в западной части страны. В октябре McDonald’s заработает полноценно.

О том, что McDonald’s разработал план возобновления работы в Киеве и на западе страны, сообщалось еще в начале августа.

Работа ресторанов в Украине была приостановлена 24 февраля сразу после начала российского вторжения.

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