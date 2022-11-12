После освобождения Херсона угроз для Одессы и Николаева стало меньше — Братчук 12 ноября, 10:40 ВСУ 11 ноября вошли в Херсон, который был под российской оккупацией более 8 месяцев (Фото:Суспільне Херсон)

Для Одессы и Николаева угроза наступления российских войск стала намного ниже на фоне освобождения Херсона от оккупантов.

Об этом заявил представитель Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук в видеообращении утром в субботу, 12 ноября.

Братчук также сообщил, что сейчас в Черном море находится 21 российский корабль и катер, в том числе два ракетоносителя с 16 ракетами Калибр. Он обращает внимание на то, что после неудач на поле боя враг может прибегнуть к «компенсации» в виде ракетно-дроновых ударов по объектам критической инфраструктуры, поэтому призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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В то же время, ночь на субботу, 12 ноября, прошла в Одесской области спокойно и без обстрелов.

Братчук рассказал, что в Одесской области продолжается контрдиверсионная работа, и уже есть несколько задержанных.

"Птички попались неплохие", - отметил он, пообещав подробности позже.

«Не нужно работать на врага. Предупреждаю тех, кто об этом думает. Ну, а те, кто уже пошел на сотрудничество с оккупантами, готовьтесь: суд, тюрьма… Хотя бывает по-разному — кара небесная иногда приходит раньше, чем суд человеческий», — добавил он.

Спикер ОВА также призвал жителей Одессы и области экономить электроэнергию и соблюдать информационную тишину и доверять только проверенным официальным источникам.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.