После объявления Россией мобилизации из Крыма уехали около 10 тысяч граждан Украины
Оккупированный Крым (Фото:DR)
После начала принудительной и незаконной мобилизации Крымский полуостров покинули около 10 тысяч граждан Украины.
Об этом сообщило представительство Президента Украины в АРК со ссылкой на данные Меджлиса крымскотатарского народа.
«Местные продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть среди них — крымские татары. По информации Меджлиса, из оккупированного Крыма выехало около 10 тысяч наших граждан — в Россию и за границу», — отмечают в представительстве.
Кроме того, пророссийские активисты занимаются умышленными преследованиями украинских граждан, спасающихся от мобилизации.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.
По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.
После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала объявления мобилизации страна-агрессор призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины.