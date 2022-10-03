После объявления Россией мобилизации из Крыма уехали около 10 тысяч граждан Украины 3 октября, 23:54 Оккупированный Крым (Фото:DR)

После начала принудительной и незаконной мобилизации Крымский полуостров покинули около 10 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщило представительство Президента Украины в АРК со ссылкой на данные Меджлиса крымскотатарского народа.

«Местные продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть среди них — крымские татары. По информации Меджлиса, из оккупированного Крыма выехало около 10 тысяч наших граждан — в Россию и за границу», — отмечают в представительстве.

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Кроме того, пророссийские активисты занимаются умышленными преследованиями украинских граждан, спасающихся от мобилизации.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.



После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала объявления мобилизации страна-агрессор призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины.