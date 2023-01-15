В Харькове и области вернули свет 100% потребителей, отключенных в результате обстрелов — ОВА 15 января, 09:54 В Харьковской области возобновили электроснабжение (Фото:Укрэнерго/Facebook)

После российской ракетной атаки по состоянию на 8:30 в воскресенье, 15 января, в Харьковской области уже вернули свет 100% потребителей, отключенных в результате обстрелов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применяются аварийные отключения света.

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«К 1 часам ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8:30 вернули свет 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов», — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, вчера враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Волчанске обстрелы повреждены учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено не эксплуатируемое здание и объект гражданской промышленности. Пострадавшие не зафиксированы.

В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.