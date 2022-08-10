«И на Крымском мосту». Военный эксперт прогнозирует «головотяпство» в других местах оккупированного Крыма 10 августа, 17:34 Эксклюзив НВ Последствия взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Радио НВ предположил, что после взрывов на аэродроме Саки будут разрушены и другие военные базы или инфраструктурные объекты в оккупированном Крыму.

«Я не исключаю того, что в ближайшее время мы увидим такое же „головотяпство“ где-то в Джанкое, Чаплинке, Бельбеке. Я в конце концов не исключаю и Керченский мост. На самом деле у ВСУ сегодня есть все возможности для того, чтобы оказывать такое влияние на временно оккупированную территорию», — рассказал Коваленко.

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Эксперт добавил, что возможности Украины ежедневно увеличиваются, а у России наоборот все меньше возможностей противодействовать ВСУ, что важно для освобождения Херсонской области и событий на южном плацдарме.

«Следует отметить, что на этом аэродроме возле курортной Новофедоровки размещались самолеты, которые были задействованы в операционной зоне в Херсонской и Запорожской областях. Не только истребители, наносившие ракетные удары по позициям ВСУ, но были и Су-24МР, выполняющие функцию разведывательной авиации. Интенсивность ударов по позициям ВСУ российской авиацией не полностью, но снизится. Также можно говорить, что разведывательная информация за счет разведывательной авиации у российских оккупантов будет значительно меньше поступать», — убежден Коваленко.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки у поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

Крымские «власти» рассказала о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины несколько саркастически прокомментировали взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что защитники Украины не имеют отношения к взрывам на аэродроме в Крыму. По его мнению, взрывы могли быть вызваны как детонацией, так и «головотяпством» в российской армии и работой партизанского движения.

Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что подразделения украинских Сил специальных операций стоят за атакой на аэродром вблизи поселка Новофедоровка, а не американское оружие.

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