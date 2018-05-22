После массового отравления детей все школы Харькова возьмут под охрану

До конца года более ста школ будут оборудованы системами видеонаблюдения

После массового отравления детей в одной из школ Харькова власти города решили взять под охрану все средние общеобразовательные учреждения.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

"С 1-го сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все", - заявил мэр города.

По его словам, в рамках проекта Безопасная школа во всех средних образовательных учреждениях установят видеонаблюдение. Деньги на системы видеонаблюдения заложены в бюджет города на 2018 год.

"До начала нового учебного года мы установим камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой сегодня произошло ЧП. До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видеонаблюдения", - сообщил Кернес.

Напомним, что 22 мая в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. Инцидент произошел около 11:20 во время перерыва в районе туалетов на втором этаже.

По данным Минздрава, в больницу доставили 37 человек. Среди пострадавших - один учитель. Сейчас в больнице находятся 12 детей.